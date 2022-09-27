Вчені вживили людині спеціальний чіп для лікування депресії

Компанія Inner Cosmos із США оголосила про успішне проведення операції з імплантації добровольцю мікрочіпа.

З його допомогою фахівці планують допомогти пацієнтові впоратися з депресією. При цьому вже відомо, що за ним спостерігатимуть упродовж року. Після цього терміну можна буде говорити про нові експерименти, заявили в компанії.

Працює чіп так: він стимулює певну дою мозку слабкими електричними імпульсами щодня по 15 хвилин. Метод нагадує транскраніальну магнітну стимуляцію мозку.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про створення вченими з Північно-Західного університету США гнучкого імпланту, здатного охолоджувати нерви. Ця технологія за підсумком може виявитися відмінним аналогом знеболюючих ліків.