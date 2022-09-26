В Дии можно будет зарабатывать: украинцам рассказали, как обновится приложение в ближайшее время

“Дия” – это украинский продукт, приложение, которое существенно упрощает жизнь украинцев, а еще борется с бюрократией и иногда даже коррупцией. В “Дии” уже есть множество беспрецедентных услуг и даже регистрация на усыновление ребенка. В скором времени приложение снова обновят, и добавят еще ряд новых опций. О том, что ждать, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Для начала введут три новых услуги

Федоров отметил, что сейчас работают над тремя услугами: растаможка авто, подача заявки на льготную ипотеку и покупка военных облигаций, на которых можно будет зарабатывать деньги.

“Мы запускаем военные облигации – люди смогут купить их в Дии и даже заработать на этом, пока их деньги будут использоваться для нужд ВСУ”, – отметил министр. Что касается льготной ипотеки, то эта опция будет доступна уже в октябре.

“Уже в октябре, мы планируем запустить льготную ипотеку – через несколько кликов в Дии можно будет отправить заявление и получить документ о том, что вы можете взять этот кредит“, – добавил Федоров.



Уже почти готова и услуга растаможки. А также, предоставление разрешения на выезд ребенка за границу. Его можно будет оформить в смартфоне, без нотариуса и без дополнительных платежей полностью бесплатно.

Появится и еще ряд других услуг

Кроме того, команда ИТ-специалистов сейчас работает над следующими услугами, часть которых уже почти полностью готова.

Регистрация и перерегистрация автомобиля. Все можно будет сделать, не посещая сервис МВД. Цифровой ссуд. Пока это самый сложный проект, ведь суды тяжело трансформировать. В то же время уже почти готова опция “цифровое приглашение в суд”. Автоматизация социальных услуг.

Федоров отмечает, что их цель – сделать все социальные услуги полностью цифровизированными, чтобы люди не стояли в очередях. Речь как об оформлении пенсий и статуса ВПЛ, так и об оформлении инвалидности.