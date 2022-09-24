Названы три знака Зодиака, которые в октябре могут потерять своих любимых и близких

Астрологи сделали пессимистический прогноз на месяц для трех знаков Зодиака. Этот прогноз действует с 23 сентября по 23 октября. В течение этого времени в жизни представителей некоторых знаков произойдут необратимые перемены. Их отношения с любимыми подойдут к концу. Кто-то почувствует, будто гора слетела с плеч и уверенно зашагает дальше по жизни. Остальные рискуют впасть в большую и затяжную депрессию.

Скорпион

Сейчас проходит “сезон Весов” и этот сезон очень интересно влияет на Скорпионов. Они резко захотят перемен и душевной гармонии. Именно ее сейчас не чувствует слишком много представителей знака. В результате большинство примет решение завершить свои отношения. Проблема в том, что Скорпионы не любят одиночество и сразу же начнут поиски нового партнера и все будут не такими. Астрологи говорят не убегать от этих эмоций, дать себе возможность поскучать, побыть наедине и по честному понять, чего вы действительно хотите.

Рак

Раки чувствуют, что они с любимым или любимой подходят к завершению отношений. Для семейных раков это очень болезненный период и непростое решение, но пути назад нет. Ракам наконец-то открыли глаза на реальное положение дел, и они частично готовы двигаться дальше своей дорогой. В течение этого месяца будет много откровенных и искренних разговоров, но они нацелены разве что на облегчение морального положения и для того, чтобы выговориться. Однако эти диалоги никак не означают, что пара даст себе второй шанс. Его не будет.

Стрелец

Множество Стрельцов в один момент смогут увидеть своего партнера другими глазами. Без романтизма и без розовых очков. К сожалению, многим очень не понравится это открытие. Много пар распадется, а у Стрельцов будут большие шансы изменить место жительства и начать жизнь с чистого листа. Нельзя сказать, что развод принесет много душевной боли. Скорее наоборот откроет второе дыхание.