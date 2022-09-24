Названо три знаки Зодіаку, які в жовтні втратять своїх коханих та близьких

Астрологи зробили доволі песимістичний прогноз на місяць для трьох знаків Зодіаку. Цей прогноз діє з 23 вересня до 23 жовтня. Протягом цього часу в житті представників деяких знаків стануться незворотні зміни. Їхні стосунки з коханими підійдуть до завершення. Хтось відчує, наче гора злетіла з плечей та впевнено покрокує далі по житті. Інші ризикують впасти у велику і затяжну депресію.

Скорпіон

Наразі відбувається “сезон Терезів” і цей сезон дуже цікаво впливає на Скорпіонів. Вони різко захочуть змін та душевної гармонії. Саме її зараз не відчуває дуже багато представників знаку. В результаті більшість приймуть рішення завершити свої стосунки. Проблема в тому, що Скорпіони не люблять самотність і одразу ж почнуть пошуки нового партнера, та всі будуть не такими. Астрологи кажуть не втікати від цих емоцій, дати собі можливість посумувати, побути наодинці і по чесному зрозуміти, чого ви дійсно хочете.

Рак

Раки відчувають, що вони з коханим чи коханою підходять до завершення стосунків. Для сімейних Раків це дуже болючий період і непросте рішення, але шляху назад немає. Ракам нарешті відкрили очі на реальний стан справ, і вони частково готові рухатися далі своєю дорогою. Протягом цього місяця буде багато відвертих та щирих розмов, але вони націлені хіба що на полегшення морального стану та задля того аби виговоритися. Проте ці діалоги аж ніяк не означають, що пара дасть собі другий шанс. Його не буде.

Стрілець

Безліч Стрільців в один момент зможуть побачити свого партнера іншими очима. Без романтизму і без рожевих окулярів. На жаль багатьом дуже не сподобається це відкриття. Багато пар розпадеться, а Стрільці матимуть великі шанси змінити місце проживання та почати життя з чистого листа. Не можна сказати, що розлучення принесе багато душевної болі. Швидше навпаки, відкриє друге дихання.