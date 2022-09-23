С 1 октября пенсии и зарплаты все-таки вырастут: названы окончательные цифры

Уже в октябре в Украине вырастет минимальная зарплата и пенсия, по крайней мере, для части пенсионеров. Речь идет о тех, кому исполнилось от 70 до 75 лет. В этом году эта категория попадает под ежегодную возрастную доплату. В прошлом году по 400 гривен платили тем, кому больше 75 лет. В 2020 по 500 гривен получили все кому 85+. Ну, а в этом году по 300 гривен на постоянной основе начнут платить 70-летним. Касается это тех, у кого есть весь необходимый стаж. Также, в Минюсте отметили, что в октябре абсолютно все 70-летние, не будут получать менее 3000 гривен пенсии.

Вырастет и минимальная зарплата

Также в связи с ростом минимального прожиточного минимума должна вырасти минимальная зарплата. Теперь вместо 6500 она составит 6700 гривен. Повышение в размере 3% это, конечно, ничто по сравнению с 30% инфляцией, но, как говорится, в Правительстве пока нет возможностей руководствоваться другими суммами. Более того, в следующем году украинцам не стоит ожидать никаких повышений, ведь и размер зарплаты и размер пенсии будут заморожены на нынешнем уровне, как минимум до октября 2023 года.

В следующем году индексация будет, но инфляции она не догонит

Также в Министерстве социальной политики уже ответили на один из популярнейших вопросов со стороны журналистов. Будет ли в марте 2023 года ежегодная индексация и будут ли учитывать реальный курс валют. В Правительстве заверили, что индексация будет, но прожиточный минимум вырастет лишь на 5,4%, то есть этого точно будет недостаточно, чтобы догнать курс и инфляцию. В то же время уверяют, что наиболее незащищенные слои населения будут продолжать поддерживать с помощью субсидий, социальных программ, выплат и т.д.