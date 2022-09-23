З 1 жовтня пенсії та зарплати таки зростуть: названо остаточні цифри

Вже у жовтні в Україні зросте мінімальна зарплата і пенсія, принаймні для частини пенсіонерів. Мова про тих, кому виповнилося від 70 до 75 років. Цього року саме ця категорія потрапляє під щорічну вікову доплату. Минулого року по 400 гривень платили тим, кому більше як 75 років. У 2020 по 500 гривень отримали всі кому 85+. Ну а цьогоріч по 300 гривень на постійній основі почнуть платити 70-річним. Стосується це тих в кого є весь необхідний стаж. Також, в Мін’юсті зауважили, що в жовтні абсолютно всі 70-річні, не отримуватимуть менше ніж 3000 гривень пенсії.

Зросте й мінімальна зарплата

Також, у зв’язку з ростом мінімального прожиткового мінімуму має зрости мінімальна зарплата. Тепер замість 6500 вона становитиме 6700 гривень. Підвищення у розмірі 3% це звісно ніщо порівняно з 30% інфляцією, але як кажуть в Уряді наразі немає можливостей керуватися іншими сумами. Більше того в наступному році українцям не варто чекати на жодні підвищення, адже і розмір зарплати і розмір пенсії будуть замороженими на теперішньому рівні, як мінімум до жовтня 2023 року.

У наступному році індексація буде, але інфляції вона не наздожене

Також в Міністерстві соціальної політики вже відповіли на одне з найпопулярніших питань з боку журналістів. Чи буде у березні 2023 року щорічна індексація, та чи враховуватимуть при цьому реальний курс валют. В Уряді запевнили, що індексація буде, але прожитковий мінімум зросте лише на 5,4% тобто цього точно буде недостатньо, щоб наздогнати курс та інфляцію. Водночас запевняють, що найбільш незахищені верстви населення продовжуватимуть підтримувати з допомогою субсидій, соціальних програм, виплат тощо.