Прокачайте свой роутер: как самостоятельно улучшить сигнал WI-FI с помощью простых манипуляций

Практически у каждого дома есть Wi-Fi роутер. Беспроводной интернет намного удобнее проводного и позволяет подключать к нему сразу несколько гаджетов. Но многих раздражает тот факт, что интернет “глючит”, работает с перебоями или слишком медленно, хотя пользователь и оплачивает не самый дешевый тариф. Некоторые обвиняют во всем толстые стены дома, мол они перебивают сигнал. Но это не так. Очень часто скорость интернета можно ускорить рядом нехитрых манипуляций. Рассказываем о популярных лайфхаках.

Есть минимум три совета, как улучшить скорость интернета

Если ваш интернет однозначно должен работать быстрее, эксперты советуют следующее.

Обратитесь в компанию провайдера. Иногда, не слишком добросовестные провайдеры специально сбавляют скорость Интернета в непопулярные по их мнению часы. То есть поздно вечером или утром, когда по их мнению люди меньше пользуются сетью. Если не жаловаться на это, подобное будет продолжаться. Попытайтесь перезагрузить роутер. Иногда это действительно помогает, но не нужно злоупотреблять. Более того, будьте готовы, что придется заново его настраивать и вводить пароль. Не путайте перезагрузку и сброс настроек. Перезагрузка происходит, когда вы просто отключите роутер от электричества и через несколько секунд снова его включите. Некоторые производители говорят, что нельзя перезагружать роутер чаще раза в два месяца. Эксперты отмечают, что оптимально делать это раз в месяц. Обновите роутер. Ну и если ваш роутер многолетней давности, имеет одну антенну или совсем не имеет их, то не ждите от него хорошей работы, даже если вы купили у провайдера самый дорогой тариф. Здесь лучше один раз потратиться, но купить новое устройство, с минимум тремя антеннами.

Любые манипуляции с роутером производите параллельно читая инструкцию производителя.