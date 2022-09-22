Прокачайте свой роутер: как самостоятельно улучшить сигнал WI-FI с помощью простых манипуляций
Практически у каждого дома есть Wi-Fi роутер. Беспроводной интернет намного удобнее проводного и позволяет подключать к нему сразу несколько гаджетов. Но многих раздражает тот факт, что интернет “глючит”, работает с перебоями или слишком медленно, хотя пользователь и оплачивает не самый дешевый тариф. Некоторые обвиняют во всем толстые стены дома, мол они перебивают сигнал. Но это не так. Очень часто скорость интернета можно ускорить рядом нехитрых манипуляций. Рассказываем о популярных лайфхаках.
Есть минимум три совета, как улучшить скорость интернета
Если ваш интернет однозначно должен работать быстрее, эксперты советуют следующее.
- Обратитесь в компанию провайдера. Иногда, не слишком добросовестные провайдеры специально сбавляют скорость Интернета в непопулярные по их мнению часы. То есть поздно вечером или утром, когда по их мнению люди меньше пользуются сетью. Если не жаловаться на это, подобное будет продолжаться.
- Попытайтесь перезагрузить роутер. Иногда это действительно помогает, но не нужно злоупотреблять. Более того, будьте готовы, что придется заново его настраивать и вводить пароль. Не путайте перезагрузку и сброс настроек. Перезагрузка происходит, когда вы просто отключите роутер от электричества и через несколько секунд снова его включите. Некоторые производители говорят, что нельзя перезагружать роутер чаще раза в два месяца. Эксперты отмечают, что оптимально делать это раз в месяц.
- Обновите роутер. Ну и если ваш роутер многолетней давности, имеет одну антенну или совсем не имеет их, то не ждите от него хорошей работы, даже если вы купили у провайдера самый дорогой тариф. Здесь лучше один раз потратиться, но купить новое устройство, с минимум тремя антеннами.
Любые манипуляции с роутером производите параллельно читая инструкцию производителя.
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