Штрафи з камер тепер будуть приходити не лише власнику авто

З початком війни дуже багато сервісів МВС стали недоступними. В перші місяці й зовсім не працювали камери на дорогах. Потім коли їх ввімкнули, люди не могли перевірити наявність чи відсутність своїх штрафів. Хіба що вони приходили паперовим листом за адресою реєстрації. Це не зручно, адже не завжди люди проживають там де зареєстровані, а невчасна сплата штрафу провокує ряд інших проблем. Та зараз всі сервіси починають відновлювати роботу. Штрафи знову можна перевірити в “Дії”, або в кабінеті водія на сайті МВС. Крім цього, в МВС анонсують впровадження нової послуги: призначення та скасування належного користувача онлайн.

Нова послуга корисна для ряду власників автомобіля

Якщо камера фіксації порушень фіксує перевищення швидкості, то штраф автоматично приходить на ім’я власника автомобіля, незалежно від того хто ним в той момент користувався. Це дуже не зручно, а особливо для власників тимчасових посвідчень водія, яким протягом двох років не можна мати більше трьох штрафів, інакше постійні права не видадуть. Тепер в кабінеті водія можна онлайн призначити належного користувача. Тобто вказати людину, яка наразі користується машиною, і всі штрафи в разі їх наявності приходитимуть на її ім’я.

“Це важливо, адже, якщо за кермом водій, якому не належить авто, порушив правила дорожнього руху, нести відповідальність за скоєне повинен він, а не власник транспортного засобу. Тому можливість призначати належного користувача стане в нагоді саме в таких ситуаціях“, – пояснили в пресслужбі МВС.

Для водіїв з’явилося ще одне спрощення

Ще одна гарна новина для тих, хто хоче придбати авто. Відтепер реєстрація відбувається за спрощеною процедурою, тобто онлайн. Все робиться у “Дії” або у кабінеті водія. Дистанційно можна укласти договір купівлі/продажу авто. Зареєструвати та перереєструвати автомобіль.