Участились случаи, когда людей лишают пенсии и выписывают штраф: почему так?

К сожалению, незнание законов не освобождает от ответственности. Украинские пенсионеры получают не слишком большие выплаты, особенно если речь о минимальной пенсии. Да еще и ее можно потерять, если пытаться обмануть законодательство. Время от времени появляется информация, что кого-то из пенсионеров лишили выплаты, а некоторым дополнительно еще и выписали штраф. Так в каких ситуациях это возможно? Есть минимум четыре варианта.





Все прописано в соответствующем законопроекте

В Украине есть законопроект “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, В статье 49 этого закона прописаны условия при которых пенсионеров могут лишить выплат. К таким причинам входят:

Фальшивые документы (справки). Если окажется, что лицо оформило пенсию из-за фальшивой справки об инвалидности или из-за фальшивого стажа, то пенсию могут прекратить выплачивать. Более того придется заплатить штраф. В случае, если пенсионер выехал заграницу на ПМЖ и не уведомил об этом соответствующие органы. Если пенсионер не получал пенсию в течение 6 месяцев. Имеются в виду лица, получающие деньги почтальоном или в отделениях почты, и они пол года не брали средства лично в руки. В случае смерти пенсионера.

В связи с военным положением некоторые пункты, например второй и третий, получили небольшие корректировки. Теперь можно выезжать за границу и при этом продолжать получить там пенсию, если это предусмотрено международным договором. Также, по возвращении из-за границы можно забрать накопившееся написав заявление в отделении Пенсионного фонда. Корректировку получил и третий пункт, ведь очень многие пенсионеры находились или еще находятся в оккупации и физически не могут получать деньги лично.

Освободившимся с оккупации выплатят все одновременно

В Харьковской области, которую на днях освободили ВСУ, уже раздают людям пенсию. Причем выплачивается она за все месяцы сразу. Также пенсионеры могут забрать свои выплаты в ближайшем отделении Ощадбанка.