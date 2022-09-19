Стоит ли ждать “бабье лето”: появился прогноз погоды на всю осень

Осень в этом году не заставила себя ждать. Сентябрь с первых дней дождливый и холодный. Более того, в Карпатах уже выпал первый снег. Синоптики говорят, что такого холодного первого месяца осени уже не было давно. Многим интересно стоит ли еще ждать тепло, “бабье лето” и солнечную золотую осень. Сразу несколько синоптиков дали свои прогнозы и вот что они думают на этот счет.





Прогноз от Светланы Бойченко

Бойченко считает, что конец сентября все еще будет сырым и холодным, а вот в октябре погода будет немного приятнее. “Бабье лето” будет, и уже в первой половине следующего места. Температура будет держаться на уровне 18 градусов выше нуля. Остальные дни октября будут дождливыми и прохладными. В ноябре погода еще больше ухудшится. Не исключено, что ожидается первый снег.

Прогноз от Владимира Деркача

Деркач ранее прогнозировал теплый сентябрь для части Украины. И действительно, на юге и востоке все еще достаточно удобная температура. Холодная осень в западных и северных областях. В отличие от Светланы Бойченко, Деркач считает, что “бабье лето” придет во второй половине октября, а вот первая половина месяца будет холодной и дождливой. Ноябрь будет холодным. Первая его половина пройдет без дождей, а вот во второй не исключено, что выпадет первый снег. В ноябре украинцы почувствуют приближение зимы.

Прогноз от Стаса Щедрина

Щедрин солидарен со синоптиком Светланой. Он считает, что “бабье лето” придет в первой половине октября и продержится где-то 10 дней. В остальном его прогноз ничем не отличается от двух вышеупомянутых. Много дождя, ветра, холода, ранняя зима и первый снег уже в ноябре.

Что ж, кажется, в этом году погреться осенью уже не получится. Поэтому рекомендуем утепляться, доставать теплые пледы и пить горячий чай.