Чи варто чекати на “бабине літо”: з’явився прогноз погоди на всю осінь

Осінь цього року не забарилася. Вересень з перших днів дощовий і холодний. Більше того в Карпатах вже випав перший сніг. Синоптики кажуть, що такого холодного першого місяця осені не було вже давно. Багатьом цікаво чи варто ще чекати на тепло, на “бабине літо” та сонячну золоту осінь. Одразу кілька синоптиків дали свої прогнози і ось, що вони думають на цей рахунок.





Прогноз від Світлани Бойченко

Бойченко вважає, що кінець вересня все ще буде сирим та холодним, а от в жовтні погода буде трішки приємнішою. “Бабине літо” буде, і вже у першій половині наступного місця. Температура триматиметься на рівні 18 градусів вище нуля. Решта жовтня будуть дощовими та прохолодними. В листопаді погода ще більше погіршиться. Не виключено, що випаде перший сніг.

Прогноз від Володимира Деркача

Деркач раніше прогнозував теплий вересень, для частини України. І справді, на півдні та сході все ще досить комфортна температура. Холодна осінь в західних і північних областях. На відміну від Світлани Бойченко, Деркач вважає, що “бабине літо” прийде у другій половині жовтня, а от перша половина місяця буде холодною і дощовою. Листопад буде холодним. Перша його половина пройде без дощів, а от в другій не виключено, що випаде перший сніг. В листопаді українці відчують наближення зими.

Прогноз від Стаса Щедрина

Щедрин солідарний з пані Світланою. Він вважає, що “бабине літо” прийде у першій половині жовтня і протримається десь 10 днів. У решті його прогноз нічим не відрізняється від двох вищезгаданих. Багато дощу, вітру, холоду, рання зима та перший сніг вже у листопаді.

Що ж, здається цьогоріч погрітися восени вже не вийде. Тож рекомендуємо утеплятися, витягувати теплі пледи та пити гарячий чай.