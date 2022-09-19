Неполная занятость и более 25 000 грн зарплаты: в сентябре появилось много новых вакансий

Поиск работы – это сейчас актуальная тема для многих. Война разрушила многие предприятия, заставила людей сменить место жительства. Миллионы украинцев потеряли работу, и никак не могут найти ее в новом доме. Эксперты еще недавно говорили, что летом тенденция на рынке труда улучшилась. Что, мол, возросло количество предложений от работодателей и бизнес понемногу активизируется. В то же время предостерегали, что осенью внезапного скачка, как обычно не будет. Но кажется, что-то пошло не по плану, потому что в сентябре количество вакансий существенно возросло. Кое-где искателям предлагают неполную занятость и более 25 000 зарплаты. Так в каких категориях искать работу?





Большинство вакансии ориентированы на мужчин

К сожалению, для женщин пока ситуация не изменилась, а среди них большая конкуренция. К примеру, на должность администратора салона красоты отзывается несколько десятков искательниц. Для мужчин ситуация лучше. Это обусловлено и тем, что многие мужчины мобилизованы и на их место нуждаются квалифицированный персонал.



В топе вакансий:

Строитель – зарплата 25 000 и более гривен. В сентябре таких предложений появилось 246. Водитель – зарплата от 27 000 гривен. В этом месяце было опубликовано 154 новых объявления. Разнорабочий. Число новых вакансий бьет рекорды, ведь достигло отметки 251, но зарплата желает лучшего. В среднем разнорабочим (за неполный день) готовы платить 6000 гривен. Таксист – зарплата от 25 000 грн, а новых объявлений 46. Фасадникам готовы платить от 16 000 грн. и таких объявлений в сентябре появилось 35.

Многие объявления для грузчиков, продавцов, официантов и промоутеров, но их зарплата не превышает 10 000 грн.

Наибольший спрос на отдаленные профессии

В сентябре наблюдался большой спрос на вакансии копирайтеров, консультантов интернет-магазина. Также много отзывов было и есть на разнорабочие вакансии, на продавцов и администраторов.