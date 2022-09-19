Неповна зайнятість і понад 25 000 грн зарплати: у вересні з’явилося багато нових вакансій

Пошук роботи — це зараз актуальна тема для багатьох. Війна зруйнувала багато підприємств, змусила людей поміняти місце проживання. Мільйони українців втратили роботу, і ніяк не можуть знайти її у новій домівці. Експерти ще недавно говорили, що влітку тенденція на ринку праці суттєво покращилась. Що мовляв, зросла кількість пропозицій від роботодавців і бізнес потроху активізується. Водночас, застерігали, що восени раптового стрибка, як зазвичай не буде. Але здається щось пішло не по плану, тому що в вересні кількість вакансій суттєво зросла. Подекуди шукачам пропонують неповну зайнятість та понад 25 000 зарплати. То в яких категоріях шукати роботу?





Більшість вакансії зорієнтовані на чоловіків

На жаль, для жінок поки ситуація не змінилася, а ще серед них велика конкуренція. Наприклад, на посаду адміністратора салону краси відгукується кілька десятків шукачок. Для чоловіків ситуація краща. Це зумовлено й тим, що багато чоловіків мобілізовано і на їх і місце потребують кваліфікований персонал.

В топі вакансій:

Будівельник — зарплата 25 000 і більше гривень. У вересні таких пропозицій з’явилося 246. Вод ій — зарплата від 27 000 гривень. Цього місяця було опубліковано 154 нових оголошення. Різноробочий. Число нових вакансій б’є рекорди, адже сягнуло 251, але зарплата бажає кращого. В середньому різноробочим (за неповний день) готові платити 6000 гривень. Таксист — з арплата від 25 000 грн, а нових оголошень 46. Фасадникам готові платити від 16 000 грн і таких оголошень у вересні з’явилося 35.

Багато оголошень для вантажників, продавців, офіціантів та промоутерів, але їхня зарплата не перевищує 10 000 грн.

Найбільший попит на віддалені професії

У вересні спостерігався великий попит на вакансії копірайтерів, консультантів інтернет-магазину тощо. Також, багато відгуків було та є на різноробочі вакансії, на продавців та адміністраторів.