Власники смартфонів Redmi Note змушені звертатись в сервіс після оновлення ПЗ

Оновлення прошивки зазвичай потрібні для того, щоб покращувати роботу пристроїв та робити їх стабільнішими. Однак, іноді відбувається з точністю і навпаки. Наприклад, останнє оновлення MIUI 13 має критичний баг, через який на Redmi Note 10 Pro та Redmi Note 10 Pro Max перестають працювати камери.





Скарг від користувачів щодо проблеми вже достатньо. У когось перестає працювати лише стандартний додаток «Камера», у когось камери не запускаються навіть через сторонні програми на кшталт Instagram, накривається навіть відеозв’язок у месенджерах.

Xiaomi вже в курсі проблеми, що виникла. Компанія радить усім постраждалим від неї звертатися до сервісних центрів. Обіцяють «технічну підтримку та ремонт без додаткових витрат». Друга частина фрази наводить на думки про програмний характер проблеми, але поки що підтверджень цієї теорії немає. Слідкуватимемо за розвитком подій, а поки що застерігаємо наших читачів з Redmi Note 10 Pro та Redmi Note 10 Pro Max від оновлення до MIUI 13.