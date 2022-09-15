Одобрен проект Госбюджета: как изменятся пенсии, зарплаты и цены на продукты в 2023 году

Появляются прогнозы на 2023 год. А именно, как планируют менять пенсию, или планируют ли совсем. Как изменятся минимальная и средняя зарплата в Украине. И какими будут цены на продукты. Уже опубликован проект государственного бюджета на следующий год и можно делать выводы. Они, мягко говоря, шокируют. Год будет очень трудным, и в первую очередь для пенсионеров и владельцев минимальной зарплаты.





Вырастут только цены

Согласно новому госбюджету стало ясно, что ни минимальная пенсия, ни зарплата не будут меняться в течение всего 2023 года. То есть никаких индексаций к новому курсу валют не будет. Конечно, все зависит от ситуации на фронте, и того, как будут развиваться события и сколько будет продолжаться война. Но пока прогноз следующий:

Минимальные пенсии весь 2023 год будут держаться на отметке 2093 гривны. Минимальные зарплаты будут держаться на отметке 6700 грн.

В то же время, цены, которые уже по сравнению с 2021 годом выросли на 30% в следующем году вырастут еще раз так. То есть зарплата и пенсия будет оставаться такой, как была два года назад, а цены будут на 60% выше. Множество украинцев окажутся на грани бедности. Также эксперты отмечают, что уровень безработицы вырастет до 28%, что является критическим показателем. Конечно, если война закончится в ближайшие месяцы, то бизнес будет активнее возобновлять свою работу. Но это не отвергает тот факт, что курс валют высокий, сырье и электроэнергия подорожали. Соответственно предпринимателям труднее будет сохранить достойную прибыль и обеспечивать большое количество людей рабочими местами. Сокращения точно будут.

Есть и положительные прогнозы

В частности, в Правительстве предполагается, что в 2023 году произойдет рост экономики примерно на 4%. Но учитывая ее падение в этом году на 33%, этот показатель мизерный и обычным гражданам не сильно ощутим.