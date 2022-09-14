Америка планує надати F-16 на потреби ЗСУ

Успіхи ЗСУ на полі бою прикували до себе міжнародну спільноту. Звільнення Харківщини, успіхи на Херсонському напрямку показують блискучий рівень боєздатності українських військовослужбовців. Ці досягнення змусили NATO та союзників України переглянути своє рішення щодо постачання зброї. Зараз у Пентагоні розглядають передання українцям винищувачів.





Якщо раніше мова йшла лише про винищувачі радянського зразка МіГ-29, то тепер тут серйозно обговорюють передачу F-16 на довгострокові потреби армії. Також Україна дала запит на ППО, ракети великої дальності ATACMS (вражає цілі на відстані 300 км).

F-16 — чому Україна потребує цих літаків

F-16 — це американський винищувач 4 покоління. Він біль маневровий за МіГ-29 та багатофункціональний. Саме з них США запускають ракети HARM AMG-88. Він озброєний:

шестиствольною пушкою (511 снарядів);

керованими ракетами;

бомбами;

радіолокаційними станціями.

Також F-16 може запускати касетні бомби та бомби вільного падіння. Літаки-винищувачі можуть повітряні, морські та наземні цілі. Винищувач у порівнянні з іншими поколіннями бойових літаків, легкий у керуванні. Це один із найкращих винищувачів у світі у сегменті одно двигунних літаків.

Літаки легко обходять радянські винищувачі, якими користується армія РФ. F-16 допоможуть закрити небо та отримати у ньому перевагу над ворогом. Це раз і назавжди поставить крапку у ракетних ударах по містах.

Якщо ЗСУ й надалі проводитимуть блискавичний контрнаступ, то вже через пів року Україна отримає F-16. Інсайдери повідомляють, що на додачу до багатоцільових літаків, США можуть надати й всепогодні F-15. У світі таких літаків приблизно 5000 тисяч. Вони є на озброєнні армій країн-членів НАТО, Країн Євросоюзу. Вартість одного літального апарату не модифікованого типу 4,5 млн доларів США, а модифікованого 34 млн доларів.