Крайне опасны: врачи забраковали ряд популярных детских сиропов от кашля

Осень всегда сопровождается вирусными инфекциями и простудами. Особенно это чувствуют родители малышей, которые только пойдут в садик или школу уже имеют насморк и кашель. Кашля родители больше всего боятся, ведь он может перерасти в бронхит, астму или даже пневмонию, если прибавится бактериальная инфекция. И что делают большинство мамочек? Покупают сиропы, которых в аптеке огромный выбор. Врачи говорят, что это очень плохое решение и предостерегают от подобных действий.





Сиропы от кашля противопоказаны детям до четырех лет

Сиропы от кашля обладают отхаркивающим эффектом. Но это не значит, что они помогут ребенку откашлять мокроту. Нет, сироп разжижает мокроту и ее становится еще больше. Так как ребенок не имеет большой силы и не может активно откашливать все накопившееся это превращается в проблему. Категорически запрещается давать такие сиропы детям до четырех лет. После четырех можно с осторожностью и точно не на ночь.



Из-за чрезмерного количества мокроты, которую дети не смогут эффективно выкашлять, их дыхательные пути будут буквально тонуть в ней. Так значительно возрастает риск присоединения бактериальной инфекции.

Как правильно лечить кашель?

Конечно, нужно проконсультироваться с опытным педиатром, который определит причину кашля. Но в большинстве случаев, ребенку поможет обильное питье, прогулки на свежем воздухе, хорошая влажность в доме, и не экспериментируйте с эфирными маслами. Некоторые добавляют в увлажнитель эфирные масла, которые вроде бы помогут быстрее выздороветь. Некоторые малыши реагируют на подобное ларингоспазмом. Это очень опасно. Иногда врачи приписывают малышам ингаляции. Если правильно подобрать лекарство, этот способ может быть очень действенным. Не занимайтесь самолечением и не паникуйте. Кашель не проходит через несколько дней. Медики считают нормой даже если покашливание не проходит до 8 недель.