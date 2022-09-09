Такова статистика: названы мужские имена, владельцы которых часто изменяют

Говорят, что имя оказывает большое влияние на нашу судьбу, характер и поведение. Как корабль назовешь, так он поплывет. То же и с людьми. Эксперты по именам говорят, что по статистике владельцы нескольких имен чаще всего изменяют в браке. Это обусловлено энергетикой имени, и многими другими факторами, которые закладывают определенные программы в человеческое подсознание. Имена, кстати, очень популярны. Так называется множество украинских мужчин.





Андрей

Наверняка у каждого есть друг или знакомый Андрей. Мужчин с таким именем действительно множество и, конечно, это не означает, что все они предатели. Эксперты говорят, что Андрей склонен к измене, если партнерша душит его своей ревностью, или чем-то сильно обидит. Андрей может предать не потому, что его тянет всегда на лево, а через обиду и на зло своей половинке.

Дмитрий

А вот Дмитрию не нужна причина, чтобы предать. Это очень любвеобильные мужчины. Они еще с детства постоянно пристают к девочкам, и в старшем возрасте тоже не пропускают ни одной юбки. Дмитрию нужно очень сильно влюбиться, чтобы оставаться верным. Более того, жена должна постоянно поддерживать страстный огонек в отношениях.

Василий

Василии настоящие принцы на белом коне. Это незаурядные романтики. Василий любит ухаживать, удивлять, устраивать романтические сюрпризы и говорить комплименты. Конечно, такой кавалер редко останется без внимания. Вася этим умело пользуется.

Петр

Еще одно мега популярное имя, и тоже принадлежит ловеласам. Пете очень легко понравиться, именно поэтому ему легко найти партнершу, влюбиться или невольно кем-нибудь увлечься. Такого мужчину нужно постоянно контролировать.

Даниил

Данило имеет немного завышенную самооценку и искренне уверен, что мужчинам можно изменять, ведь они полигамны. Женщина должна быть исключительно верной. По такому принципу Данилы и живут.

Сергей

Сергей легко предаст, если его партнерша не устраивает в сексе. Если же в постели все хорошо, этот мужчина будет верен.