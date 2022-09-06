Осенью война перейдет в горячую фазу: экстрасенс озвучила неожиданные факты

Множество экстрасенсов и астрологов регулярно составляют прогнозы по поводу войны и ее дальнейшего развития. Многие эти предсказания действительно сбываются. Преимущественно экстрасенсы “видят” какие-то важные переломные моменты, большие катастрофы, такие как попадание ракет в особо людные места. Не один эксперт подчеркивал, что повторного наступления на Киев не последует. Несмотря на то, что угроза Беларуси постоянно сохраняется. Теперь все ждут, что же будет осенью. Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление на нескольких направлениях, а оккупанты и дальше продолжают терроризировать Запорожскую атомную электростанцию. По этому поводу высказалась известная экстрасенс Людмила Хомутовская.





Осень будет жаркой

Людмила говорит, что осенью будет много ожесточенных боев. Во многих из них украинцы одержат важную победу, но не обойдется без поражений и больших потерь. К сожалению, к этому надо быть готовым, ведь и Украина и Россия полны решимости, поэтому кровопролития будет много.



Хомутовская поделилась своими ощущениями по поводу ЗАЭС. Она уверена, что станцию ​​не взорвут. Более того, уже к концу этого года она вернется под контроль Украины. Это случится или в ходе боевых действий, когда украинские войска смогут обступить станцию ​​и преобладать в силе. Или в ходе переговоров между двумя странами. Причем, прямых переговоров Путина и Зеленского Людмила не видит. Говорит, что к диалогу будут привлечены третьи лица.

Война завершится к зиме?

Скорее всего, что нет. И это мнение сразу нескольких астрологов, которые единогласно говорят, что видят боевые действия во время холодного времени года. В то же время зимой будет несколько этапов, когда бои будут утихать, вероятно из-за ухудшения погодных условий. И наоборот будут набирать обороты. Ситуация еще долго не будет стабильна, а война продолжится и в 2023 году.