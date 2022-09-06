Цена соли снова бьет рекорды: в каких торговых сетях она стоит дешевле всего

После того, как в Донецкой области приостановило свою работу предприятие Артемсоль в Украине сильная проблема с этой базовой приправой. Сначала соли нигде не было, потом на полках начала появляться импортная продукция по необычной для украинцев цене. Кое-где за килограмм соли просили 70 гривен. Сейчас ассортимент соли немного увеличился, но цена снова начинает чуть-чуть “прыгать”, Эксперты объясняют это сезоном закруток. Люди квасят капусту, делают консервацию, соответственно спрос на соль вырос, а с ним и цена. Эксперты сообщают, что цена на соль в разных торговых сетях варьируется от 17 до 33 гривен за килограмм. Где самые дешевые товары?





Цены очень отличаются, и иногда есть большой контраст

Были проанализированы самые популярные торговые сети. Результаты смотрите ниже.

Ашан – морская соль (450 граммов) стоит 16,90 грн, а килограмм йодированной соли продают за 38 гривен. Метро – килограмм морской соли стоит 31,69 грн, а йодированная по 25 гривен. АТБ – килограмм соли стоит 27,90 грн, можно купить еще полкило за 17,20 грн. Мегамаркет – каменная соль стоит по 34,20 за кило, а морская по 37,60 грн. Килограмм йодированной соли 47,30 грн. Новус – поваренная соль стоит 22,49 за кило, морская йодированная по 33,49 за кило, обычная морская соль (500 граммов) – 43,49 грн.

Заметим, что несущественно, но также подорожали уксус и сода. Эксперты говорят, что дефицита этих товаров нет и не ожидается, а цены придут в норму уже через два месяца когда сезон консервации закончится.

Кстати, вскоре должны подешеветь и базовые овощи, ведь как раз собирается их урожай. Так что, кто хочет закупить морковь, капусту, картофель или, например, красную свеклу, через две три недели для этого будет лучшее время.