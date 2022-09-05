Нові правила: українцям заборонили переказувати та знімати з карток певні суми

На час дії військового стану Національний банк України запровадив низку обмежень на фінансові операції. Зокрема регулятор жорстко контролює грошові перекази українців, а також суми, які вони знімають зі своїх карток. Це робиться для того, щоб запобігти масовому виведенню коштів з країни.





Перелік обмежень НБУ за останні півроку вже кілька разів змінювався. Та наразі для клієнтів всіх українських банків діють наступні правила:

за день клієнт має право зняти не більше 100 тис. грн зі свого рахунку. Готівку можна отримати у банкоматах, але через ліміти банків цю суму доведеться знімати частинами з інтервалом у кілька годин. Натомість в касі банку можна отримати всі 100 тис. грн за один раз;

за кордон українцям дозволяється відправляти не більше 100 тис. грн на місяць. Можна у валюті, але все одно в еквіваленті 100 тис. грн;

за кордом з українських карток можна знімати не більше 12,5 тис. грн на тиждень та, відповідно, до 50 тис. грн на місяць (у еквіваленті);

на касах українських супермаркетів, аптек та заправок видають не більше 6 тис. грн готівки за одну покупку. Хоча в деяких торгових точках ліміти ще нижчі.

При цьому окремі фінансові установи встановили свої персональні ліміти на певні операції. Наприклад у банкоматах державного ПриватБанку з карток інших банків можна зняти не більше 15 тис. грн. В той же час для карток самого Привату діє ліміт у 20 тис. грн. Причому операцію зняття готівки можна повторити через 3 години.

Встановлені Нацбанком обмеження на найбільш популярні фінансові операції допомогли убезпечити фінансову систему країни від витоку капіталу. Завдяки таким заходам більшість українських банків на сьомий місяць повномасштабної війни зберігають свою ліквідність та виконують всі зобов’язання перед клієнтами.