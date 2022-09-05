Android-смартфони отримають зв’язок із супутниками

Схоже, що наступною важливою зміною з точки зору підключення смартфонів до мережі після впровадження 5G стане можливість підключення до супутників. Google реалізує цю функцію у новому Android 14.





Android 14 дозволить підключатися до супутників

Зараз, коли ми втрачаємо покриття і поряд немає мережі Wi-Fi, смартфон не може навіть зателефонувати або надіслати повідомлення, не кажучи вже про підключення до Інтернету. Однак на обрії з’явилася функція, з якою відсутність покриття більше не буде такою проблемою.

Нещодавно ми писали, що SpaceX запустить нове покоління супутників Starlink , до яких смартфони зможуть безпосередньо підключатися. З компанією Ілона Маска має намір співпрацювати американський оператор T-Mobile, який хоче позбутися мертвих зон, та забезпечити зв’язком усю територію США.

Хіроші Локхеймер, старший віце-президент Google з платформ та екосистем, оголосив, що Google також розробляє технології для супутникового зв’язку. Важко сказати, на якому етапі зараз вони знаходяться, але інсайдери повідомляють, що запланований на наступний рік Android 14 принесе супутниковий зв’язок у наші смартфони.

Варто розуміти, що це не буде повноцінною альтернативою, наприклад, LTE або 5G. Зв’язок із супутниками слід розглядати як забезпечення базових можливостей смартфона у місцях, де утруднений доступ до мобільної мережі. Пропускна спроможність інтернету буде низькою, але він забезпечить основні можливості зв’язку, наприклад, обмін повідомленнями та екстрені виклики.

Більш того, Річард Ю, генеральний директор Huawei, натякнув, що флагмани серії Mate 50 також будуть оснащені технологіями, які розірвуть небо. Таким чином, дедалі більше гравців на ринку зацікавлені у використанні супутників для забезпечення додаткового зв’язку в смартфонах. Ймовірно, що найближчими роками ми побачимо значний прогрес у цьому питанні.