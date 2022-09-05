Рейтинг кращих бюджетних розумних годинників 2022 року

Редакція порталу T3 назвала шість кращих бюджетних розумних годинників 2022 року, вартість яких не перевищує $200 (близько 8 тисяч гривень).





Перше місце зайняв Mobvoi TicWatch E2, на який завдяки операційній системі від Google , Wear OS можна встановлювати програми з магазину Google Play. Окремо зазначається, що актуальний і майбутній годинник TicWatch буде оновлено до Wear OS 3. Серед інших переваг годинника називаються функція відстеження плавання, водонепроникність 5 ATM, моніторинг серцевого ритму та вбудований GPS-модуль. Єдиним суттєвим недоліком гаджета стала відсутність підтримки безконтактних платежів.

На другому місці опинився годинник Fitbit Versa Lite, який здатний пропрацювати від одного заряду акумулятора протягом чотирьох днів. Окрім того, Versa Lite від Fitbit можна занурювати у воду на глибину до 50 метрів. У годинника є датчик NFC, що дозволяє здійснювати безконтактну оплату, проте не передбачено GPS-модуль.

Amazfit Bip, що розташувався на третьому місці, може похвалитися вражаючим часом автономної роботи, що в деяких випадках досягає 45 днів. Годинник також захищений від попадання води при зануренні до 30 метрів і має вбудований GPS-модуль. Amazfit Bip пропонує відстеження сну, постійний моніторинг серцевого ритму та інші корисні функції. Однак «бюджетність» годинника видають пластиковий корпус і не найпродуктивніше «залізо».

Розумний годинник Fossil Gen 4 Explorist HR працює під керуванням Wear OS, завдяки чому користувачам відкривається доступ до бібліотеки програм Google Play. Крім того, у годиннику передбачено безконтактну оплату, працюють повідомлення із соціальних мереж, месенджерів, електронної пошти та інших додатків. Fossil Gen 4 Explorist HR захищено від попадання води при зануренні до 30 метрів. Єдиним недоліком пристрою називається час автономної роботи, що становить від одного до двох днів.

П’яте місце закріпилося за Huawei Watch GT2e, який здатен опрацювати від одного заряду акумулятора до двох тижнів. Зазначається, що основне завдання Watch GT2e – стежити за здоров’ям та фізичною формою власника. Тому такий годинник особливо підійде для спортсменів, зазначає T3. Однак у цих годинниках не передбачено функції безконтактних платежів.

Закриває топ годинник Garmin Forerunner 30, який в першу чергу призначений для легкоатлетів. Розумний годинник оснащений вбудованим GPS-трекером, що дозволяє відстежувати як швидко і скільки пробіг їх власник. У годиннику також є функція моніторингу серцевого ритму. Годинник здатний пропрацювати до 8 днів при звичайному використанні. У разі використання GPS-модуля Garmin Forerunner 30 працює загалом близько 5 годин.