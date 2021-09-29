Стало відомо скільки туристів відвідало Україну у 2021 році

Україна перетворюється на туристичну державу. Навіть коронавірус не став перешкодою для її відвідувань. Статистичні дані показали наступні результати: 70% усіх туристів, що відвідали Україну, прибули із країн Європи.





Під час літнього сезону 2021 до країни завітало майже 3,5 мільйони чоловік. Таку інформацію надала Державна продовольча споживча служба. Україну відвідували туристи із Північної Америки та з Азії. Також були гості із країн Африки. Загальна картина виглядає наступним чином:

24% туристи з азійських країн (Індія, Індонезія, Афганістан, Таджикистан та інші);

2,8% — гості із Північної Америки;

майже 1,7% туристів із Європи;

майже 1,7% туристів із Європи; 70% — країни Європи (Великобританія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Данія та інші).

Тепло про відпочинок відзиваються арабські гості. І жінкам і чоловікам до вподоби, що до них ставляться як до простих людей. А хіджаб не викликає агресивного поводження зі сторони українців.

Також за минулий рік майже 5,7 мільйона українців виїздили за кордон по роботі та на відпочинок. Туреччина та Єгипет досі є найпопулярнішими країнами для відпочинку. Іноземні гості вражені українською гостинністю та смачними стравами. Ціни на житло, транспорт та розваги теж приємно вразили європейців. В тім є і слабкі сторони, над якими треба працювати, а саме:

низький рівень знання англійської мови;

слабкий готельний сервіс;

Цікаво, що Україною подорожували навіть відомі блогери. найбажанішими місцями для туристів виявились: Чорнобиль, Львів, Одеса, Харків, Київ та Карпати. Майже 80% усіх відвідувачів сказали, що охоче приїхали б до країни ще раз.

У 2022 році очікується, що кількість туристів має зрости майже вдвічі. Навіть пандемія коронавірусу не завадить розвиватись країні у туризм. Туристичний бізнес у країні розвиватимуть і надалі. Вже є план на майбутній рік, втілення якого дозволить вивести країну на новий рівен у туризмі.