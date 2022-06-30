Xiaomi Mi Band 7: чим відрізняється глобальна та китайська версія браслета

Нещодавно Xiaomi представила новий фітнес браслет Mi Band 7, який традиційно вийшов у двох версіях CN та Global – для внутрішнього китайського та міжнародного ринку.





Якщо ви цікавилися трекерами бренду, то, напевно, знаєте всі відмінності глобальної версії від китайської. Але для нових користувачів ми пояснимо, чому глобалка коштує дорожче і чому вибираючи між ними точно не варто переплачувати.

Чим відрізняється китайська та глобальна версія Mi Band 7

За фактом – нічим. Глобальний Mi Smart Band 7 – це перейменована китайська версія Mi Band 7 у модифікації без NFC. За характеристиками, дизайном, датчиками та функціоналом пристрої повністю ідентичні.

У ранніх поколіннях браслета Xiaomi могла залишити CN-версію без підтримки української мови, але у новинці локалізація є – китайська версія Mi Band 7 підтримує українську мову з коробки.

Єдине, що відрізняє два гаджети між собою – це упаковка. У випадку китайської версії на коробці браслета надруковані ієрогліфи, те ж саме стосується інструкції, що йде в комплекті. Однак “мі бенд” – це досить простий пристрій, з яким ви зможете розібратися самостійно, або подивившись коротеньке відео в інтернеті.

Яку версію Xiaomi Mi Band 7 краще брати

Відмінності між браслетами Global і CN зрозумілі, але варто згадати модифікацію гаджета з NFC. Зовні вона нічим не відрізняється, проте коштує NFC-версія в середньому на 200 гривень дорожче.

Крім самого NFC-чіпа, в ній додано підтримку голосового помічника Xiao AI і мікрофон, але функція ця марна, оскільки розмовляє помічник тільки китайською мовою.

Чи працює NFC на Mi Band 7 в Україні?

Ні, і поки що не планується. Зараз глобалки браслета з NFC не існує, чіп стоїть тільки в китайській версії, де працює через додаток AliPay. Якщо ви хочете користуватися безконтактною оплатою, треба чекати на вихід «бенду» спеціально під український ринок.

Висновок наступний: якщо ви бажаєте придбати Mi Band 7, замовляйте найдешевшу CN-версію трекера.