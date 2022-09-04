Каждый украинец может получить новую компенсацию за коммуналку: названо условия 

Стало известно, что в Кабинете министров Украинцы утвердили “Положение о функционировании информационно-аналитической системы учета данных, связанных с компенсацией расходов за временное размещение ВПЛ”. Простыми словами, граждане, которые приютили у себя внутренне перемещенных лиц, смогут получить компенсацию на каждого человека в размере 14,77 гривны за день.





Согласно выше упомянутому документу, такая норма вступила в силу уже с 1 сентября 2022 года.

Владельцам жилья, у которых нашли приют внутренне перемещенные лица, будут компенсировать расходы, связанные с бесплатным размещением граждан, вынужденных покинуть свой дом и искать приют в относительно безопасных регионах Украины. Рассчитывать на компенсацию могут те владельцы жилья, которые предложили приют переселенцам на безоплатной основе. При этом переселенцами считаются граждане, которые официально проживали в Днепропетровской, Житомирской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Киевской областях, а также самом городе Киев.

Отмечается, что эта сумма рассчитываться на основании количества дней, на протяжении которых внутренне перемещенным лицам было предоставлено жилье. Сумма будет оставаться неизменной, то есть 14,77 гривны за каждый день.

Конечно, сумма кажется очень небольшой. Но на самом деле, это все же помощь, особенно с наступлением холодов и увеличением сумму в платежках. Да и если вы, припустим, приютили пятерых родственников, вынужденных покинуть свой дом из-за военных действий, то вы получите неплохую сумму, которая поможет пережить зиму. Хоть 14,77 гривны в день это очень мало, но за месяц вы получите достаточную сумму на оплату коммунальных услуг.

Напомним, что украинцев ожидает самая сложная зима за всю историю независимости страны. И хоть сейчас только начало сентября, стоит уже позаботиться о теплых вещах, электрообогревателях и сделать запас дров пока еще есть такая возможность.