Кожен українець може отримати нову компенсацію на комуналку: названо умови

Стало відомо, що у Кабінеті міністрів Українці затвердили “Положення про функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних із компенсацією витрат за тимчасове розміщення ВПО”. Простими словами, громадяни, які дали притулок у себе внутрішньо переміщеним особам, зможуть отримати компенсацію на кожну людину у розмірі 14,77 гривні за день.





Згідно з вищезгаданим документом, така норма набула чинності вже з 1 вересня 2022 року.

Власникам житла, у яких знайшли притулок внутрішньо переміщені особи, компенсуватимуть витрати, пов’язані з безплатним розміщенням громадян, які змушені залишити свій будинок та шукати притулок у відносно безпечних регіонах України. Розраховувати на компенсацію можуть власники житла, які запропонували притулок переселенцям на безоплатній основі. При цьому переселенцями вважаються громадяни, які офіційно проживали у Дніпропетровській, Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Херсонській та Київській областях, а також у самому місті Київ.

Зазначається, що ця сума розраховуватиметься на підставі кількості днів, протягом яких внутрішньо переміщеним особам було надано житло. Сума залишатиметься незмінною, тобто 14,77 гривні за кожен день.

Звісно, ​​сума здається дуже невеликою. Але насправді, це все ж таки допомога, особливо з настанням холодів і збільшенням суму в платіжках.Та й якщо ви, припустимо, дали притулок п’ятьом родичам, змушеним покинути свій дім через військові дії, то ви отримаєте непогану суму, яка допоможе пережити зиму. Хоч 14,77 гривні на день це дуже мало, але за місяць ви отримаєте достатню суму на оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, що на українців чекає найскладніша зима за всю історію незалежності країни. І хоч зараз лише початок вересня, варто вже подбати про теплі речі, електрообігрівачі та зробити запас дров поки ще є така можливість.