У вересні вартість продуктів зміниться: чого очікувати — прогноз експертів

Аналітики стверджують, що у вересні частина продуктів харчування подешевшає. Цього місяця мають стабілізуватися ціни на сезонні продукти, у тому числі овочі.





Аналітик Українського аграрного бізнесу Світлана Литвин нагадала, що на вартість популярних товарів сильно впливає воєнний стан. Вона зазначає, що за відносної стабільності курсу гривні та вартості на енергоресурси у вересні, вартість популярних продуктів може знизитися.

Світлана Литвин стверджує, що найістотніше подешевшають овочі довгострокового зберігання, мається на увазі морква, картопля, буряк, цибуля. Аграрії, які мають склади зберігатимуть продукцію до зими або навіть весни, щоб продати дорожче. Решті ж потрібно продати новий урожай за низькими цінами, бо вони не мають змоги довго його зберігати. Саме ця категорія товарів суттєво знизиться. Така сама ситуація з яблуками.

Проте є одне “але”. Якщо подорожчають енергоносії та бензин, вартість продуктів може залишитися без змін або зовсім збільшиться. Наразі розглядається можливість повернути акциз на паливо.

Якщо це рішення ухвалять найближчим часом, то, ймовірно, подорожчають усі категорії товарів, оскільки істотно зросте ціна логістики.

Водночас Кабінет Міністрів України розраховує на зниження вартості енергоносіїв у світі. За рахунок цього влада України спробує підвищити акциз, але так, щоб вартість палива не зросла для пересічного споживача.

Аналітик упевнена, що на вартість товарів найсильніше вплине подорожчання дизельного палива.За словами аналітика, в умовах воєнного стану краще відмовитися від повернення акцизів на паливо або хоча б зробити пільговий акциз на паливо для аграріїв, яке використовують його на сільськогосподарських площах. Саме такий принцип діє у країнах Європейського Союзу.

Поки що рано говорити про суттєве подорожчання продуктів, але є велика надія, що Кабінет міністрів вчинить правильно, і зробить усе, щоб не заганяти українців у складніші умови, коли доведеться економити навіть на сезонних продуктах.