Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 5 сентября, растущая Луна в Козероге. Как ни странно, в этот понедельник лучше не начинать проекты и крупные дела. Также этот день не сулит вам слаженную работу в коллективе. В понедельник у вас может возникнуть острый прилив эмоций, что может насторожить окружающих.





♈ Овен

Оставьте в стороне рабочую рутину. Звезды предлагают вам насладиться прекрасным периодом для любви, романтики и сексуальности. Сегодня идеальный день для того, чтобы сексуальная связь подарила вам незабываемые впечатления. Также этот день хорош для того, чтобы помириться с близким человеком.

Космический совет: найдите партнера для секса.

♉ Телец

Изменения в этот день происходят молниеносно. Существует параллельная реальность, доступная вам прямо в этот момент. Делайте выбор с умом. Будьте готовы оставить прошлое и все, что с ним связано. Кардинальные изменения, которые вы сделаете сегодня, окупятся с лихвой.

Космический совет: пришло время внести кардинальные изменения в свою жизнь.

♊ Близнецы

Небольшой отдых поможет вам усвоить уроки и научиться воспринимать большинство изменений нейтрально. В то же время это позволит вам сосредоточиться на *единственной* вещи, которая действительно имеет значение, то есть на вас. Отдайте предпочтение заботе о себе.

Космический совет: полюбите себя.

♋ Рак

У вас был план действий, надежный, как швейцарские часы, но сейчас у вас ничего не получается. Вместо того, чтобы тонуть в негативных эмоциях, начните диалог с самим собой о том, что вам нужно подкорректировать. Но не торопитесь делать выводы. Начинайте возвращаться к хорошему в стабильном темпе. Это лучший способ внести долгосрочные изменения в свою жизнь.

Космический совет: боритесь с тьмой в своем сердце.

♌ Лев

Разница между теми, кто получает, и теми, кто не получает желаемого, часто заключается в образе мышления. Откройте свое сердце и свой разум. Позвольте себе принять множество благословений, которые ждут вас впереди.

Космический совет: судьба приготовила вам подарок.

♍ Дева

Пришло время настолько далеко выйти из своей зоны комфорта, что она начнет казаться иллюзией. Ваша способность нарушать собственные правила и импровизировать по мере продвижения будет способствовать росту в большей степени, чем вы можете себе представить. Однако не забывайте и о проверенных способах.

Космический совет: преодолейте собственные ограничения.

♎ Весы

Вам не обязательно заниматься игрой в перетягивание каната. То, чего вы хотите от этой жизни, практически у вас в руках, и вам не нужно за это бороться с коллегами. Вы уже сделали свое дело. Пришло время расслабиться и позволить всему происходить так, как и должно.

Космический совет: позвольте себе поверить в чудо.

♏ Скорпион

Вас ждет одна из самых главных кульминаций вашей жизни. Не исключено, что вы познакомитесь с тем самым человеком. Но когда дело доходит до сердечных дел, рекомендуется соблюдать баланс. Верьте, что вас ждут только хорошие вещи!

Космический совет: вас ждет большое открытие.

♐ Стрелец

Скорее всего, вы станете свидетелем серьезных перемен, особенно на профессиональном фронте. Может произойти серьезный сдвиг, благодаря которому вы станете ближе к вашему пути и цели. На романтическом фронте вам советуют больше рисковать.

Космический совет: выйдите из зоны комфорта.

♑ Козерог

Хватит ждать какого-нибудь случая, чтобы надеть самое лучшее платье и каблуки. Устройте праздник себе самостоятельно. Вселенная хочет, чтобы вы блистали, ведь в этот день вы можете встретить кого-то, кто изменит вашу жизнь.

Космический совет: сегодня вы должны выглядеть красиво.

♒ Водолей

Не существует надежного способа добиться успеха. Вы не можете копировать чужой метод в расчете на успех. Вы просто должны быть верны своему пути и цели. Будучи самим собой, вы можете вызывать большие изменения. Ваша внутренняя революция может вызвать волну перемен по всей Вселенной.

Космический совет: пришло время проявить себя.

♊ Рыбы

В некоторые дни вам кажется, что вы почувствовали все, что только можно почувствовать. В другие дни вас переполняет ощущение, что есть еще слезы. Не бойтесь проявить эмоции. Даже самым суровым мужчинам иногда нужно посмотреть «Хатико». Независимо от того, где вы находитесь, вы защищены.

Космический совет: вам нужно выплакаться.