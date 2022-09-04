Мощная магнитная буря накрыла Украину: чего еще ожидать от первого месяца осени

В сентябре жителей планеты Земля ожидают сразу несколько мощных магнитных бурь. Одна из них накрыла нашу планету в первые дни сентября и будет продолжаться несколько дней. Какие еще катаклизмы ждать в первый месяц осени, рассказали ученые.





В целом сентябрь будет довольно щедрым на геомагнитные бури. В первый месяц осени жителей Земли ожидает сразу шесть магнитных бурь. Правда, ожидается что две из них будут очень слабыми, а еще две со средней интенсивностью. От них могут пострадать метеочувствительные люди, для остальных они пройдут почти незаметно.

Что касается более интенсивных магнитных бурь, то их может почувствовать почти все население планеты. Таких бурь ожидается сразу две, и это только за первый месяц осени.

Первая магнитная буря началась со 2 сентября и продлится сразу четыре дня, то есть по 6 число. В целом график магнитных бурь на сентябрь выглядит следующим образом:

с 2 по 6 сентября сильная магнитная буря;

10 сентября ожидаются незначительные колебания магнитосферы;

13-15 сентября ожидаются магнитные бури средней интенсивности, метеочувствительным людям стоит поберечься;

16-17 сентября пройдут незначительные колебания магнитного поля;

22-25 сентября пройдет средняя по мощности магнитная буря, в это время могут наблюдаться перебои в работе техники;

26 сентября пройдет очередная мощная магнитная буря.

В то же время медики напоминают, что к повышенной активности магнитного поля можно подготовится заранее. Хороший сон и спокойствие — лучшие способы предотвратить негативное влияние солнечной активности.

В эти дни лучше отказаться от вредной еды и алкоголя, а также меньше курить. Пейте побольше обычной воды и всегда держите при себе таблетки, которые вы используете для нормализации давления и сердечного ритма.

В целом магнитная буря не должна стать причиной для паники, берегите себя и не перегружайтесь в выше перечисленные дни, и все будет хорошо.