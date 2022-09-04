Потужна магнітна буря накрила Україну: чого ще чекати від першого місяця осені

У вересні на жителів планети Земля чекають відразу кілька потужних магнітних бур. Одна з них накрила нашу планету в перші дні вересня і триватиме кілька днів. Яких ще катаклізмів чекати в перший місяць осені, розповіли вчені.





Загалом вересень буде щедрим на геомагнітні бурі. У перший місяць осені на жителів Землі чекає відразу шість магнітних бур. Щоправда, очікується, що дві з них будуть дуже слабкими, а ще дві із середньою інтенсивністю. Від них можуть постраждати метеочутливі люди, для решти вони пройдуть майже непомітно.

Що стосується більш інтенсивних магнітних бур, то їх відчуває практично все населення планети. Таких бур очікується одразу дві, і це лише за перший місяць осені.

Перша магнітна буря почалася з 2 вересня і триватиме одразу чотири дні, тобто по 6 число. Загалом графік магнітних бур на вересень виглядає так:

з 2 до 6 вересня сильна магнітна буря;

10 вересня очікуються незначні коливання магнітосфери;

13-15 вересня очікуються магнітні бурі середньої інтенсивності, метеочутливим людям варто поберегтися;

16-17 вересня відбудуться незначні коливання магнітного поля;

22-25 вересня пройде середня за потужністю магнітна буря, у цей час можуть спостерігатися перебої у роботі техніки;

26 вересня пройде чергова потужна магнітна буря.

Водночас медики нагадують, що до підвищеної активності магнітного поля можна підготуватися заздалегідь. Гарний сон і спокій — найкращі способи запобігти негативному впливу сонячної активності.

У ці дні краще відмовитися від шкідливої ​​їжі та алкоголю, а також менше курити. Пийте більше звичайної води та завжди тримайте при собі таблетки, які ви використовуєте для нормалізації тиску і серцевого ритму.

Загалом магнітна буря не повинна стати причиною для паніки, бережіть себе і не перевантажуйтеся у перелічені вище дні, і все буде добре.