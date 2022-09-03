Деяким українцям зменшать пенсії: на уточнення дають 10 днів

Деяким українським пенсіонерам можуть суттєво скоротити розмір виплат. Йдеться про працюючих громадян похилого віку, які не повідомили Пенсійний фонд про свій додатковий дохід. У них також може виникнути переплата пенсії, яку потім доведеться компенсувати державі з власної кишені.





Працюючий пенсіонер, який окрім пенсійних виплат отримує ще й зарплатню, автоматично позбавляється цілої низки доплат від ПФУ. Зокрема він втрачає право на підвищення пенсії в разі збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, доплату за отримання пенсії по вислузі років чи за утримання неповнолітньої дитини.

Як бачимо пенсія працюючого і непрацюючого пенсіонера можуть суттєво відрізнятися. Тож коли громадянин, що отримує пенсійні виплати, не повідомляє ПФУ про своє працевлаштування, на нього чекають великі проблеми.

Якщо українцю кілька місяців чи навіть років поспіль будуть платити більшу пенсію, ніж йому належить, виникне значна переплата. Коли правда випливе, а це рано чи пізно станеться, пенсіонеру доведеться повернути державі різницю у виплатах. На той момент може назбиратися вже чимала сума, яку будуть поступово вираховувати з кожної пенсії громадянина.

Щоб такої ситуації не виникло, Пенсійний фонд України попереджає громадян про необхідність повідомляти про своє працевлаштування в термін до 10 днів. Так само потрібно звітувати до ПФУ і про започаткування власної справи, тобто ведення підприємницької діяльності. Зробити це можна навіть не виходячи з дому за допомогою онлайн-порталу електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Здійснити вхід до власного електронного кабінету на порталі використовуючи ID-банкінг або КЕП (кваліфікований електронний підпис).

У меню зліва обрати пункт «Пенсіонерам», а згодом підпункт «Заява на перерахунок пенсії».

Заповнити заяву та підвантажити необхідні документи і вигляді скан-копій.

Натиснути на кнопку «Оформити заяву», підписати її за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду.

Після цього працівники ПФУ зафіксують за працюючим пенсіонером правильний розмір пенсії і у нього вже напевне не виникне переплати, чи пак боргів перед державою.