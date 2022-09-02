В Пенсионном Фонде рассказали, как получить пенсию за полгода вперед

Если вы живете в Украине и никуда не планируете уезжать, то пенсия вам будет начисляться, как обычно. Выплаты производятся ежемесячно до 25 числа включительно, через отделение Укрпочты, на банковские счета или с помощью адресной доставки (почтальона). В то же время, сейчас очень много пенсионеров стали внутренне перемещенными лицами или совсем выехали заграницу. Тем, кто точно знает, что уезжает жить в другую страну навсегда, могут выплатить пенсию на 6 месяцев вперед. Для этого нужно предоставить ряд соответствующих документов.





Нужно сняться с учета по старому месту жительства

В некоторых случаях пенсия может выплачиваться за границей, если это предусмотрено международными договорами Украины. В противном случае пенсионер может сняться с учета в Украине по старому месту жительства и через месяц после того подать в ПФУ специальное заявление, по которому ему выплатят пенсию на полгода вперед. Право на это предусмотрено статьями 47, 51 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Деньги можно получить и за пропущенные месяцы

Обратная ситуация, если пенсионер находится в другой стране, не получает пенсию, а затем возвращается и хочет получить сразу все вместе. Это без проблем возможно, если речь идет о 6 месяцах. Также это реально и если вы не получали пенсию год и больше, но если сумма накопилась больше чем за год, то все вместе вам не выплатят. Будет выплачена сумма за 12 месяцев, а остальные будут выплачиваться равными частями каждого месяца вместе с основной выплатой.

Тем, кто переехал в другую область, но получает пенсию на отделении Укрпочты, рекомендуют произвести переадресацию выплат. Вся информация на этот счет есть на сайте Укрпочты.