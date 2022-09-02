В Пенсійному Фонді розповіли, як отримати пенсію за пів року наперед

Якщо ви живете в Україні і нікуди не плануєте виїжджати, то пенсія вам нараховуватиметься, як зазвичай. Виплати здійснюються щомісяця до 25 числа включно, через відділення Укрпошти, на банківські рахунки або з допомогою адресної доставки (листоноші). Водночас, зараз дуже багато пенсіонерів стали внутрішньо переміщеними особами, або й зовсім виїхали закордон. Тим хто точно знає, що виїжджає жити в іншу країну назавжди, можуть виплатити пенсію на 6 місяців наперед. Для цього треба надати ряд відповідних документів.





Потрібно зн ятися з обліку за старим місцем проживання

В деяких випадках пенсія може виплачуватись закордоном, якщо це передбачено міжнародними договорами України. В іншому випадку пенсіонер може знятися з обліку в Україні за старим місцем проживання, та через місяць після того подати до ПФУ спеціальну заяву, за якою йому виплатять пенсію на пів року вперед. Право на це передбачене статтями 47, 51 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Гроші можна отримати й за пропущені місяці

Зворотна ситуація, якщо пенсіонер перебуває в іншій країні, не отримує пенсію, а потім повертається і хоче отримати одразу всю разом. Це без проблем можливо, якщо мова про 6 місяців. Також це реально й якщо ви не отримували пенсію рік і більше, але якщо сума накопичилася більше ніж за рік, то все разом вам не виплатять. Буде виплачена сума за 12 місяців, а решту виплачуватимуть рівними частинами кожного місяця разом з основною виплатою.

Тим хто переїхав в іншу область, але отримує пенсію на відділенні Укрпошти, рекомендують зробити переадресацію виплат. Вся інформація з цього приводу є на сайті Укрпошти.