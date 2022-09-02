С 1 октября ряд украинцев начнет получать солидную компенсацию за коммунальные услуги

Еще раньше министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в отопительный сезон увеличится компенсация за коммуналку. Это касается тех, кто приютил у себя дома, бесплатно, внутри перемещенных лиц. Летом такая компенсация на одного человека составляла 450 гривен, а с 1 октября составит 900 гривен.





«Состоялось завершающее совещание на этот счет. Действительно, с 1 октября тем людям, которые будут приютить наших внутриперемещенных лиц, за каждого человека будет выплачиваться 900 гривен. Сейчас это 450 грн. На отопительный сезон за каждого человека будет дополнительно 900 грн», – сказала Верещук.

Чтобы получить средства, нужно подать ряд документов

Чтобы получить компенсацию, нужно собрать определенный перечень документов, а именно:

Документ, удостоверяющий вашу личность. Документ, подтверждающий, что вы являетесь владельцем того жилья, в котором живут внутренне перемещенные лица. Или имеете документ, подтверждающий полномочия собственника. Копии паспортов или свидетельств о рождении внутренне перемещенных лиц и копии регистрационных номеров учетных карточек.

Подать документы можно тремя способами:

Через местные органы самоуправления: поселковый или городской совет, центр социальной защиты населения и т.д. Надо будет написать соответствующее заявление. Подать заявку через платформу “Прихисток”. Подать заявку через портал “Дия”.

После обработки заявки средства будут начислены.

В настоящее время ВПЛ продолжают получать помощь от государства

Замечается, что выплаты, получаемые ВПЛ, не будут изменяться. Это и дальше будет 2200 и 3000 гривен, где первую сумму получают взрослые, а вторую дети и лица с инвалидностью. Однако, несмотря на эту базовую помощь, украинцы могут оформить различные виды выплат от международных организаций. В большинстве случаев это можно сделать через платформу еПомощь.