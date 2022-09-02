З 1 жовтня ряд українців почне отримувати солідну компенсацію за комунальні послуги
Ще раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що під час опалювального сезону збільшиться компенсація за комуналку. Це стосується тих, хто прихистив в себе вдома, безкоштовно, внутрішньо переміщених осіб. Влітку така компенсація на одну особу становила 450 гривень, а з 1 жовтня становитиме 900 гривень.
«Відбулася завершальна нарада з цього приводу. Справді, з 1 жовтня тим людям, які надаватимуть притулок нашим внутрішньопереміщеним особам, за кожну людину виплачуватиметься 900 гривень. Нині це 450 грн. На опалювальний сезон за кожну особу буде додатково 900 грн», – сказала Верещук.
Щоб отримати кошти треба подати ряд документів
Щоб отримати компенсацію, потрібно зібрати певний перелік документів, а саме:
- Документ, який засвідчує вашу особу.
- Документ, який підтверджує, що ви є власником того помешкання в якому живуть внутрішньо переміщені особи. Або ж маєте документ, який підтверджує повноваження власника.
- Копії паспортів або свідоцтв про народження внутрішньо переміщених осіб і копії їхніх реєстраційних номерів облікових карток.
Подати документи можна трьома способами:
- Через місцеві органи самоврядування: селищна або міська рада, центр соціального захисту населення тощо. Потрібно буде написати відповідну заяву.
- Подати заявку через платформу “Прихисток”.
- Подати заявку через портал “Дія”.
Після опрацювання заявки кошти буде нараховано.
Наразі ВПО продовжують отримувати допомогу від держави
Зауважується, що виплати, які отримують ВПО не змінюватимуться. Це й надалі буде 2200 і 3000 гривень, де першу суму отримують дорослі, а другу діти та особи з інвалідністю. Однак попри цю базову допомогу українці можуть оформити різні види виплат від міжнародних організацій. В більшості випадків це можна зробити через платформу єДопомога.
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