З 1 жовтня ряд українців почне отримувати солідну компенсацію за комунальні послуги

Ще раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що під час опалювального сезону збільшиться компенсація за комуналку. Це стосується тих, хто прихистив в себе вдома, безкоштовно, внутрішньо переміщених осіб. Влітку така компенсація на одну особу становила 450 гривень, а з 1 жовтня становитиме 900 гривень.





«Відбулася завершальна нарада з цього приводу. Справді, з 1 жовтня тим людям, які надаватимуть притулок нашим внутрішньопереміщеним особам, за кожну людину виплачуватиметься 900 гривень. Нині це 450 грн. На опалювальний сезон за кожну особу буде додатково 900 грн», – сказала Верещук.

Щоб отримати кошти треба подати ряд документів

Щоб отримати компенсацію, потрібно зібрати певний перелік документів, а саме:

Документ, який засвідчує вашу особу. Документ, який підтверджує, що ви є власником того помешкання в якому живуть внутрішньо переміщені особи. Або ж маєте документ, який підтверджує повноваження власника. Копії паспортів або свідоцтв про народження внутрішньо переміщених осіб і копії їхніх реєстраційних номерів облікових карток.

Подати документи можна трьома способами:

Через місцеві органи самоврядування: селищна або міська рада, центр соціального захисту населення тощо. Потрібно буде написати відповідну заяву. Подати заявку через платформу “Прихисток”. Подати заявку через портал “Дія”.

Після опрацювання заявки кошти буде нараховано.

Наразі ВПО продовжують отримувати допомогу від держави

Зауважується, що виплати, які отримують ВПО не змінюватимуться. Це й надалі буде 2200 і 3000 гривень, де першу суму отримують дорослі, а другу діти та особи з інвалідністю. Однак попри цю базову допомогу українці можуть оформити різні види виплат від міжнародних організацій. В більшості випадків це можна зробити через платформу єДопомога.