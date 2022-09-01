В сентябре изменятся цены на ряд продуктов питания: к чему готовиться?

Цены на продукты питания постоянно меняются. На них влияет ряд факторов и, конечно, в первую очередь это война. Нарушена логистика, дорогостоящее горючее и электроэнергия, все это испытывают производители, а в конечном итоге и покупатели. На сентябрь снова планируется изменение цифр на ценниках. Однако в какую сторону оно будет, пока неизвестно. Может быть как удешевление определенных продуктов, так и их удорожание.





Подешеветь могут овощи и фрукты

Эксперты отмечают, что сейчас начинается сбор урожая картофеля, моркови, свеклы, лука. Это все может немного подешеветь в цене. Но есть определенное условие.

“При условии, что курс гривны будет постоянным и не будет сильных ценовых скачков для энергоресурсов, горючего и т.д., в сентябре текущего года следует ожидать стабилизацию и даже частичное снижение цен на продукты питания, связанное с уборкой урожая“, сказала экспертка аграрных рынков Светлана Литвин.



Также все зависит от того, будут ли аграрии хранить овощи, чтобы потом выгоднее их продать зимой и весной, или будуть продавать свежими сразу с поля. Весомым фактором выступает еще и цена горючего. На даный момент Правительство думает вернуть акциз на горючее, а это значит, что его стоимость подскочит вверх. Опять же вырастет цена логистики, а значит, цены в магазинах точно не снизятся. Минус дорогого горючего и в том, что аграрии вскоре будут массово засевать озимые культуры, а для этого нужно много дизельного горючего. Они банально не смогут сбавлять цены на уже имеющуюся продукцию.

Скоро вырастет цена молочки и мяса

Если с овощами и фруктами ситуация неоднозначная, то вот молочные и мясные продукты точно вырастут в цене. Все из-за нового официального курса доллара, который привел к удорожанию корма и других ресурсов необходимых для работы ферм и производств.