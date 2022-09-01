У вересні зміняться ціни на ряд продуктів харчування: до чого готуватися?

Ціни на продукти харчування змінюються постійно. На них впливає ряд факторів і звісно, що в першу чергу це війна. Порушена логістика, дороге пальне та електроенергія, все це відчувають виробники, а в кінцевому результаті і покупці. На вересень знову планується зміна цифр на цінниках. Однак в яку сторону вона буде, поки невідомо. Може бути як подешевшання певних продуктів, так і їх подорожчання.





Подешевшати можуть овочі та фрукти

Експерти зазначають, що зараз починається збір врожаю картоплі, моркви, буряка, цибулі. Це все може трохи подешевшати в ціні. Але є певна умова.

“За умови, що курс гривні буде постійним і не буде сильних цінових стрибків для енергоресурсів, пального тощо, у вересні поточного року варто очікувати на стабілізацію і навіть часткове зниження цін на продукти харчування, пов’язане зі збиранням врожаю“, сказала експертка аграрних ринків Світлана Литвин.

Також все залежить від того, чи будуть аграрії зберігати овочі, щоб потім вигідніше їх продати взимку та навесні, чи продаватимуть свіжими одразу з поля. Вагомим фактором виступає ще й ціна пального. Наразі Уряд думає повернути акциз на пальне, а це означає, що його вартість підскочить догори. Знову ж зросте ціна логістики, а відтак ціни в магазинах точно не знизяться. Мінус дорогого пального й в тому, що аграрії незабаром масово засіватимуть озимі культури, а для цього потрібно багато дизельного пального. Вони банально не зможуть зменшувати ціни на вже наявну продукцію.

Незабаром зросте ціна молочки та м’яса

Якщо з городиною та фруктами ситуація неоднозначна, то от молочні та м’ясні продукти, точно зростуть в ціні. Все через новий офіційний курс долара, який призвів до подорожчання корму та інших ресурсів необхідних для роботи ферм і виробництв.