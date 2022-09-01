С сентября покупка и продажа валюты будут осуществляться по новым правилам

Еще раньше стало известно, что НБУ ввел ряд новых правил обменников. Изменения должны вступить в действие 3 августа, затем их перенесли на 25 августа, и вот стало известно, что только с первого сентября обменники таки заработают по-новому. Теперь за каждым клиентом должно вестись видеонаблюдение, в помещении должна быть охрана и ряд других нюансов, без которых обменник может просто потерять лицензию на работу. Кстати, за последний месяц такую ​​лицензию потеряли более 4000 пунктов обмена валют по всей Украине.





Что изменится для клиентов?

Для клиентов существенных изменений не наступит, разве что курс валют в обменниках станет приближенным к официальному. Это еще одно требование Национального банка Украины. Ранее обменники устанавливали буквально произвольный курс валют, расшатывая тем самым рынок и создавая панику. В то время, как официальный курс составлял 36 гривен, кое-где в обменниках он превысил 40. Теперь это запрещено. В банках и обменниках курс должен быть на более или менее одном уровне.



Также, теперь вы не увидите рекламы пункта обмена валют. Ее запретили полностью: на ТВ, на бигбордах, то есть повсюду. Все для того, чтобы не создавать искусственный ажиотаж среди населения.

В целом население может неограниченно покупать и продавать доллары, но только в наличном виде и при их наличии в кассе.

“Продать иностранную валюту можно в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках и через онлайн-банкинг. Официальный курс гривны к доллару – 36,94/$ (зафиксированный НБУ 1 сентября 2022 года). Курсы гривны по отношению к другим валютам устанавливаются ежедневно“, – отмечают в НБУ.

Можно и обменять поврежденные средства, вымазанные краской, пострадавшие от пожара или потопа. Правда, банк возвращает не всю стоимость купюры, а только ее часть. И не сразу, а после проведения определенной процедуры, которая называется инкассо.