С сентября покупка и продажа валюты будут осуществляться по новым правилам
Еще раньше стало известно, что НБУ ввел ряд новых правил обменников. Изменения должны вступить в действие 3 августа, затем их перенесли на 25 августа, и вот стало известно, что только с первого сентября обменники таки заработают по-новому. Теперь за каждым клиентом должно вестись видеонаблюдение, в помещении должна быть охрана и ряд других нюансов, без которых обменник может просто потерять лицензию на работу. Кстати, за последний месяц такую лицензию потеряли более 4000 пунктов обмена валют по всей Украине.
Что изменится для клиентов?
Для клиентов существенных изменений не наступит, разве что курс валют в обменниках станет приближенным к официальному. Это еще одно требование Национального банка Украины. Ранее обменники устанавливали буквально произвольный курс валют, расшатывая тем самым рынок и создавая панику. В то время, как официальный курс составлял 36 гривен, кое-где в обменниках он превысил 40. Теперь это запрещено. В банках и обменниках курс должен быть на более или менее одном уровне.
Также, теперь вы не увидите рекламы пункта обмена валют. Ее запретили полностью: на ТВ, на бигбордах, то есть повсюду. Все для того, чтобы не создавать искусственный ажиотаж среди населения.
В целом население может неограниченно покупать и продавать доллары, но только в наличном виде и при их наличии в кассе.
“Продать иностранную валюту можно в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках и через онлайн-банкинг. Официальный курс гривны к доллару – 36,94/$ (зафиксированный НБУ 1 сентября 2022 года). Курсы гривны по отношению к другим валютам устанавливаются ежедневно“, – отмечают в НБУ.
Можно и обменять поврежденные средства, вымазанные краской, пострадавшие от пожара или потопа. Правда, банк возвращает не всю стоимость купюры, а только ее часть. И не сразу, а после проведения определенной процедуры, которая называется инкассо.
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