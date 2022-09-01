З вересня купівля та продаж валюти здійснюватимуться за новими правилами

Ще раніше стало відомо, що НБУ ввів ряд нових правил для обмінників. Зміни мали вступити в дію 3 серпня, потім їх перенесли на 25 серпня, і от стало відомо, що лише з першого вересня обмінники таки запрацюють по-новому. Тепер за кожним клієнтом має вестися відеоспостереженя, в приміщенні має бути охорона та ряд інших нюансів, без котрих обмінник може просто втратити ліценцію на роботу. До речі, за останній місяць таку ліценцію втратило понад 4000 пунктів обміну валют по всій Україні.





Що зміниться для клієнтів?

Для клієнтів суттєвих змін не настане, хіба що курс валют в обмінниках стане наближеним до офіційного. Це ще одна вимога Національного Банку України. Раніше обмінники встановлювали буквально довільний курс валют, розхитуючи тим самим ринок та створюючи паніку. Тоді, як офіційний курс становив 36 гривень, подекуди в обмінниках він перевищив 40. Тепер це заборонено. В банках і обмінниках курс повинен бути на більш менш одному рівні.

Також, відтепер ви не побачите реклами пункту обміну валют. Її заборонили повністю: на ТВ, на бігбордах, тобто всюди. Все для того, аби не створювати штучного ажіотажу серед населення.

Загалом, населення може необмежено купувати та продавати долари, але лише в готівковому вигляді і за їх наявності у касі.

“Продати іноземну валюту можна у відкритих відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та в обмінниках та через онлайн-банкінг. Офіційний курс гривні до долара – 36,94/$ (зафіксований НБУ 1 вересня 2022 року). Курси гривні по відношенню до інших валют встановлюються щодня“, – зазначають у НБУ.

Можна й обміняти пошкоджені кошти, ті що вимазані фарбою, ті що постраждали від пожежі чи потопу. Щоправда банк повертає не всю вартість купюри, а лише її частину. І не одразу, а після проведення певної процедури, яка називається інкасо.