Новий Xiaomi Notebook Pro 120 дуже нагадує MacBook Pro на Windows

Xiaomi випустила два нові ноутбуки: NoteBook Pro 120 і NoteBook Pro 120 (G) . Єдине, чим відрізняється версія із приставкою – наявність дискретної відеокарти. Причому обидві моделі отримали дизайн, що до болю нагадує MacBook Pro.





Новинку оснастили 14-дюймовим IPS дисплеєм з роздільною здатністю 2560х1600 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. З метою економії заряду користувач може вибрати нижчу розгортку – 90 Гц або 60 Гц. Матриця підтримує 100% охоплення sRGB, а також має сертифікат TUV, що гарантує мінімальний вплив синього випромінювання на очі.

Під капот Xiaomi NoteBook Pro 120 (G) помістили процесор Intel Core i5-12450H, а також 16 ГБ двоканальної оперативної пам’яті LPDDR5 із частотою 5200 МГц. Для зберігання даних передбачено SSD-накопичувач PCIe 4.0 на 512 ГБ. Крім вбудованої відеокарти Intel UHD Graphics, у версії (G) є дискретний чіп GeForce MX550. Продаватиметься пристрій із Windows 11 на борту.

За автономність лептопа відповідає батарея на 56 Вт * год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт (з 0 до 50% за 35 хвилин). Металевий корпус ноутбука має розміри 315.6х 220.4х15.9 мм, та вага – 1.4 кг.

З інших особливостей Xiaomi NoteBook Pro 120 (G) – вебка з HD роздільною здатністю для відеозв’язку, пара динаміків потужністю 2 Вт у кожного, сканер відбитків пальців і клавіатура з трьома рівнями підсвічування. Для підключення периферії передбачено цілий набір інтерфейсів: Type-C, Thunderbolt 4, класичний USB 3.1 та HDMI 2.0.

Продаж новинки розпочнеться 20 вересня в Індії. Приблизна вартість NoteBook Pro 120G – 74 999 індійських рупій (~35 000 гривень), NoteBook Pro 120 – 69 999 рупій (~33 000 гривень).