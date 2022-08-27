В Украине хотят кардинально изменить продолжительность обучения в высших учебных заведениях

Для того, чтобы получить высшее образование, студентам нужно учиться минимум 5 лет, где 4 года это степень бакалавра, и еще один год магистратура. Но скоро все может измениться в корне и бакалавра можно будет получить даже за 2 года. В то же время, чтобы стать магистром, придется отучиться от 1 до 4 лет. Подобные изменения анонсировались Министерством образования и науки Украины.





Новый проект уже представлен МОН

Пока еще ничего официально не утверждено. Министерство образования и науки только планирует на законодательном уровне инициировать такие изменения, чтобы обучение в высших учебных заведениях длилось не фиксированный период, а было гибким. Предварительно планируется, что на получение степени бакалавра достаточно будет от 2 до 6 лет, а для получения магистратуры от 1 до 4 лет. Как это будет работать на практике, пока неизвестно. Инициировать такие изменения на законодательном уровне должны уже к концу этого года.

В МОН отмечают, что такое решение имеет несколько плюсов

В первую очередь в Министерстве образования и науки отмечают, что такое решение должно усилить доверие граждан, государства и бизнеса к образовательной и научной информационной деятельности высшего образования. Кроме того, тот факт, что степень бакалавра можно будет получить за 2-3 года, поможет уменьшить средний возраст выхода на рынок труда для молодых специалистов.

Тем, кто имеет предложения и замечания к этому решению, просят о них сообщать

Если у вас есть предложения, дополнения или замечания по этой инициативе, можно отправить их на почту [email protected] Но отправляйте письма до 3 сентября, не позже. В МОН обещают рассмотреть все предложения и доработать проект.