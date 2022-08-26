Які регіони України взимку залишаться без опалення: прогноз Кабміну

Опалювальний сезон 2022-2023 років для мешканців деяких регіонів України стане справжнім випробуванням. Зокрема тепла в оселях можуть не дочекатися в тимчасово окупованих містах Запорізької області та на Херсонщині.





Про це у прямому ефірі марафону українських телеканалів розповіла Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона підкреслила, що у всіх містах та селах, які зараз знаходяться під контролем ворога, опалювальний сезон опинився під загрозою зриву. Та найскладніша ситуація, на думку чиновниці, у Енергодарі, Бердянську і Мелітополі.

Проблема в тому, що окупанти намагаються обдурити місцевих мешканців, імітуючи підготовку до опалювального сезону. Але насправді вони ще й пальцем об палець не вдарили.

Тим часом стан комунікацій на захопленій росіянами частині Запорізької області м’яко кажучи залишає бажати кращого. Труби та котельні потребують профілактичного ремонту, а деякі елементи газогону – навіть заміни. Знаючи це, окупанти продовжують вводити в оману місцеве населення, обіцяючи, що все буде добре.

Ірина Верещук закликала українців, що досі залишаються в окупованих Бердянську, Енергодарі та Мелітополі чимскоріше евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Адже якщо вони продовжать вірити казкам окупантів – можуть залишитися взимку з холодними батареями та без доступу до гарячої води.

Міністерка зазначила, окупанти та гауляйтери в жодному разі не скажуть людям правди. Вони будуть просувати свою пропаганду серед місцевого населення, щоб якнайбільше українців залишилося на території захоплених міст. Місцеве населення є для росіян живим щитом, який захищає їх він наступу ЗСУ. Тож вони готові пообіцяти будь-що, аби лише люди не втекли на підконтрольні Україні території.

Нагадаємо, що в опалювальному сезоні 2022-2023 років близько 2,6 млн українців зможуть отримати субсидію. Що ж стосується тарифів, то вони вже зафіксовані для більшості споживачів на рівні 7,96 грн за куб. м. і не зміняться аж до 31 травня 2023 року.