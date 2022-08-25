Українцям пояснили, як можна збільшити розмір пенсії: стосується кожного

В Україні пенсії зовсім не великі, тому для пенсіонерів кожна додаткова сотня гривень є дуже доречною. Юрист Тарас Пидодворний розповів, яким чином українці можуть збільшити свої виплати. Це стосується абсолютно кожного, або принаймні тих, в кого є весь необхідний страховий стаж.





Додаткові гроші нараховують за вислугу років

Експерти розповідають, що на більшу суму коштів претендують ті українці, які вже мають 29 років стажу, але ще не досягли пенсійного віку. Якщо до 60 років їхній стаж стане більше ніж 29 років, такі громадяни можуть претендувати на перерахунок. Юристи кажуть, що може виникнути ряд перепон:

В Пенсійному фонді можуть не захотіти назначати пенсію за вислугою років; Пенсію можуть нарахувати неправильно, не додавши необхідної суми.

Якщо таке трапилося, кожен має право звернутися в суд, і отримати заслужений перерахунок.

Помилки часто трапляються через те, що в Пенсійному Фонді використовують такі показники, як середня зарплата по Україні, а ще страхові внески громадян. Розмір середньої зарплати вираховує державний орган Служба статистики України. Тобто те скільки насправді ви отримували на роботі, особливого значення немає.

“При визначенні розміру пенсії за віком у 2022 році ПФУ застосовує розмір середньої заробітної плати за 2014-2016 роки: 6186,32 грн., а має застосовувати середню заробітну плату за 2019-2021 роки”, – пояснив експерт.

Тобто цей момент можна проконтролювати і добитися збільшення виплат цілком законно. Також на сайті Пенсійного Фонду кожен українець може перевірити свій пенсійний стаж і розмір майбутньої пенсії. Для цього треба лише створити власний кабінет, тобто пройти стандартну реєстрацію. Також, в цьому ж кабінеті, можна знайти перелік документів, які необхідні для того, щоб оформити пенсію.