60 гривен за доллар не предел: эксперт назвал худший сценарий для гривны

Война серьезно повлияла на курс доллара. Теперь все зависит от того, как скоро ВСУ “отобьют” оккупированные территории. Экономист и политолог Олег Соскин рассказал, каким может быть курс доллара при самом худшем развитии событий.





Эксперт прогнозирует, что если украинским защитникам удастся удержать часть Донецкой области и вернуть контроль над правым берегом Херсона, то гривна будет оставаться стабильной.

Также если в Украину поступит около 8 миллиардов евро, то курс гривны относительно доллара удастся удерживать на уровне 40-45 гривен При этом эксперт не исключает, что при таких обстоятельствах можно ожидать курса 38 гривен за доллар.

Но не стоит исключать и худший сценарий. Это случится, если российская федерация сможет удержать Херсон, захватить часть донецкой области и начать наступление на Николаев. В таком случае курс доллара может подскочить до 60 гривен, а до конца года вовсе до 100 гривен за доллар.

Сейчас официальный курс, установленный Национальным банком Украины, зафиксирован на уровне 36,57 гривны за доллар.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что Нацбанк изменит курс лишь в случае существенных отличий между официальным и наличным курсом валют.

Эксперт добавил, что все будет зависеть от ситуации с платежным балансом.

Выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции улучшит ситуацию на рынке, но реальный эффект можно будет заметить через три-пять месяцев.

Курс доллара на осень полностью зависит от уровня помощи наших иностранных партнеров и ситуации на фронте. При худшем варианте развития событий может произойти падение спроса на сельскохозяйственную продукцию, что очень негативно повлияет на экономику Украины.

В любом случае надеемся на Вооруженные силы Украины и ждем, когда оккупанты уйдут с нашей земли.