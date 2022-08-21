Стало известно, когда Крым и Донбасс снова станут украинскими: прогноз от астролога

День Независимости, который наша страна будет отмечать 24 августа, станет знаковым для Украины и определит дальнейший вектор развития. В астрологии персональный новый год носит название “Соляр”, и в это время Украина будет центральной фигурой во всем мире.





Об этом рассказала известный астролог Марина Скади. Она утверждает, что люди в других странах еще долго будут восхищаться украинцами, поскольку они не дадут агрессору реализовать его планы.

На протяжении ближайшего года Украина сможет вернуть большинство территорий, которые сейчас находятся во временной оккупации. Управитель нашей страны в Соляре 2022 года — Меркурий. Украина снова получит возможность пользоваться своими природными ресурсами, инфраструктурными объектами и промышленными предприятиями.

Астролог добавила, что октябрь 2022 года буде самым сложным для миллионов украинцев. Будет казаться, что все очень плохо и Украина теряет свои позиции. Но именно октябрь станет временем начала агонии россии. Вооруженные силы Украины уже к концу 2022 года переломят ситуацию на фронте, и оккупанты останутся без малейшего шанса на противостояние.

В 2023 году самыми сложными, но в то же время важными, будут апрель, май и июнь. В это время в стране могут появиться новые лидеры и начнется возрождение государства. В россии тем временем начнется крах, политический режим разрушиться и ему на замену придет новый, более цивилизованный.

День Независимости 2023 года Украина встретит в более комфортных условиях. Сотни тысяч украинцев смогут вернуться домой и воссоединиться с семьями. До января 2024 года с большой вероятностью Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. Также наша страна сможет закрепить курс на членство в Европейский союз и НАТО. А вот россию в 2024 году ждет остаточный крах.

Украинцам пришлось заплатить слишком большую цену за независимость. И как бы сложно нам сейчас не было, мы обязаны выстоять и уничтожить врага, иначе наши дети и внуки снова столкнутся с войной.