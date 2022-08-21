Стало відомо, коли Крим та Донбас знову стануть українськими: прогноз від астролога

День Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня, стане знаковим для України та визначить подальший вектор розвитку. В астрології персональний новий рік зветься “Соляр”, і в цей час Україна буде центральною фігурою у всьому світі.





Про це розповіла відома астрологиня Марина Скаді. Вона стверджує, що люди в інших країнах ще довго будуть захоплюватися українцями, оскільки вони не дадуть агресору реалізувати його плани.

Упродовж найближчого року Україна зможе повернути більшість територій, які зараз перебувають у тимчасовій окупації. Управитель нашої країни в Солярі 2022 – Меркурій. Україна знову отримає можливість користуватися своїми природними ресурсами, інфраструктурними об’єктами та промисловими підприємствами.

Астролог додала, що жовтень 2022 року буде найскладнішим для мільйонів українців. Здаватиметься, що все дуже погано й Україна втрачає свої позиції. Але саме жовтень стане часом початку агонії Росії. Збройні сили України вже до кінця 2022 року зламають ситуацію на фронті, і окупанти залишаться без жодного шансу на протистояння.

У 2023 році найскладнішими, але водночас важливими будуть квітень, травень і червень. У цей час у країні можуть з’явитися нові лідери та розпочнеться відродження держави. У росії тим часом почнеться крах, політичний режим руйнуватиметься і йому на заміну прийде новий, більш цивілізований.

День Незалежності 2023 року Україна зустріне за більш комфортних умов. Сотні тисяч українців зможуть повернутися додому та возз’єднатися із сім’ями. До січня 2024 року з великою ймовірністю Донбас та Крим повернуться до складу України. Також наша країна зможе закріпити курс на членство до Європейського союзу та НАТО. А ось на Росію у 2024 році чекає остаточний крах.

Українцям довелося заплатити надто велику ціну за незалежність. І як би складно нам зараз не було, ми зобов’язані вистояти та знищити ворога, інакше наші діти та онуки знову зіткнуться з війною.