Новые правила бронирования специалистов вступили в силу: кто получит отсрочку от призыва

Новые правила бронирования специалистов могут вступить в силу уже в ближайшее время. Осталось дождаться принятия соответствующего законопроекта депутатами Верховной Рады Украины. Законопроект предусматривает пополнение списка предприятий, сотрудники которых могут получить право на отсрочку от призыва.





Кабинет министров на заседании 19 августа поддержал проект закона об изменениях процесса бронирования сотрудников компаний от призыва. Документ уточняет перечень сфер деятельности, представители которых могут получить отсрочку от службы. Об этом сообщил пресс-центр Министерства экономики Украины.

Согласно новому законопроекту предусмотрено бронирование работников:

предприятий, занимающихся производством продукции для ВСУ, то есть те, кто делает свой взнос в победу в тылу;

предприятий и компании, у которых есть мобилизационные задачи и сотрудники заняты их выполнением;

органы государственной власти и местного самоуправления, если их работа обеспечивает функционирование этих самых органов в период действия военного положения;

предприятий и учреждений, которые критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в городах.

Также этот законопроект предусматривает возможность добровольного вступления в ЗСУ категорий граждан, которые не подпадают под обязательную мобилизацию. Речь идет о людях с инвалидностью, забронированных работниках, мужчинах и женщинах, у которых на воспитании более трех детей и лицах, временно непригодных для службы в армии. То есть люди, у которых есть желание стать на защиту Украины, получат возможность взять участие в освобождении территории нашей страны от оккупантов.

Теперь этот законопроект должны рассмотреть депутаты Верховной Рады Украины. Только после этого он вступит в силу, конечно, в случае достаточного количества голосов.

Напомним, что ранее правительство призывало совершенствовать процедуру бронирования сотрудников. Теперь когда законопроект согласован, осталось дождаться голосования депутатов ВР.