Нові правила бронювання фахівців: хто отримає відстрочку від призову

Нові правила бронювання фахівців можуть набути чинності вже найближчим часом. Залишилося дочекатися ухвалення відповідного законопроєкту депутатами Верховної Ради України. Законопроєкт передбачає поповнення списку підприємств, співробітники яких можуть отримати право на відстрочку від призову.





Кабінет міністрів під час засідання 19 серпня підтримав проєкт закону про зміни процесу бронювання співробітників компаній від призову. Документ уточнює перелік сфер діяльності, представники яких можуть одержати відстрочку від служби. Про це повідомив речник Міністерства економіки України.

Згідно з новим законопроєктом передбачено бронювання працівників:

підприємств, які займаються виробництвом продукції для ЗСУ, тобто ті, хто робить свій внесок у перемогу у тилу;

підприємств та компанії, у яких є мобілізаційні завдання та співробітники зайняті їх виконанням;

органи державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота забезпечує функціонування цих самих органів у період дії воєнного стану;

підприємств та установ, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у містах.

Також цей законопроєкт передбачає можливість добровільного вступу до ЗСУ категорій громадян, які не підпадають під обов’язкову мобілізацію. Йдеться про людей з інвалідністю, заброньованих працівників, чоловіків і жінок, які мають на вихованні більше трьох дітей та осіб, тимчасово непридатних для служби в армії. Тобто люди, які мають бажання стати на захист України, матимуть можливість взяти участь у звільненні території нашої країни від окупантів.

Наразі цей законопроєкт мають розглянути депутати Верховної Ради України. Тільки після цього він набуде чинності, звісно, ​​у разі достатньої кількості голосів.

Нагадаємо, що раніше уряд закликав удосконалювати процедуру бронювання працівників. Тепер, коли законопроєкт погоджений, залишилося дочекатися голосування депутатів ВР.