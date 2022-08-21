Як зміниться ситуація з цінами на паливо цієї осені: прогноз Кабміну

Імпортери змогли повністю переорієнтувати постачання палива в Україну в умовах воєнного часу. Наразі ринок перебуває у стані рівноваги, але українці активно цікавляться, чи зміниться ситуація найближчим часом.





Перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що в Кабінеті міністрів розраховують на збереження цінової стабільності на ринку нафтопродуктів осінь 2022 року. Водночас розроблено план дій у разі виникнення нової паливної кризи.

Кудін стверджує, що імпортерам вдалося повністю переорієнтуватися на постачання палива в складних умовах воєнного стану. Після повного припинення імпорту нафтопродуктів з Росії та Білорусі постачальники змогли забезпечити постачання через західний кордон. На сьогодні дефіциту палива немає. У всіх регіонах України можна легко заправити автомобіль.

Сьогодні ринок пального в Україні перебуває у стані рівноваги. І зараз дуже важливо не порушити цієї стабільності, щоб країна не зіткнулася з новим дефіцитом палива, як це було навесні.

Також Денис Кудін пояснив, що уряд України ініціював повернення акцизного податку на пальне. Але це нововведення не має підвищити ціни на пальне. Зараз у всьому світі відзначається тенденція до зниження цін на нафтопродукти.

Виходить, що ціна залишиться на колишньому рівні, споживач не відчує змін ціни за рахунок зниження вартості палива. Водночас бюджет України отримає додаткові гроші до дорожнього фонду, оскільки акциз спрямовується на ремонт доріг.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України відмовилася вносити до порядку денного розгляд законопроєкту, який передбачає повернення акцизу на паливо зі стандартною ставкою 100 євро за 1000 літрів.

Але в жодному разі українцям не варто побоюватися нового дефіциту палива або надто суттєвого подорожчання. Ситуація на ринку пального стабільна і з високою ймовірністю залишатиметься такою й восени 2022 року.